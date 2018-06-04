Украинский журналист получил 12 лет строгого режима за шпионаж

Рекомендуем
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Мосгорсуд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаж и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.
Прокурор просил для обвиняемого срок в 14 лет.
В октябре 2016 года Сущенко задержали в Москве по обвинению в шпионаже. Сам украинец обвинения в свой адрес отвергает.
Следующая новость
Празднования пройдут по всех районах Татарстана 6 июня, в столице республики жители соберутся у памятника Пушкину.
Минулла Чинкин вырастил одного заслуженного мастера спорта РФ и РТ, восемь мастеров спорта международного класса и 30 мастеров спорта.
04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов