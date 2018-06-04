Бельгийский футболист Самуэль Жиго перешел в «Спартак»

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Защитник бельгийского клуба «Гент» Самуэль Жиго перешел в «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
Согласно контракту, 24-летний Жиго будет выступать за «Спартак» в течение четырех лет.
Последние два сезона защитник выступал за «Гент», ранее играл в клубах «Кортрейк» и «Арль-Авиньон». Отмечается, что в прошлом сезоне Жиго провел 44 матча, в которых забил два гола и отметился четырьмя результативными передачами.
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