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Татар-информ

4 июня 2018, 21:56

Политика

Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму

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Согласно изменениям в законе «О выборах депутатов Госдумы», избиратели смогут голосовать на любом участке по месту пребывания.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин внес изменения в закон «О выборах депутатов Государственной Думы», отменив открепительные удостоверения на голосовании. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям в законе, избиратели смогут голосовать на любом участке по месту пребывания. Подобная схема действовала на президентских выборах в марте текущего года.

Для того чтобы проголосовать по месту нахождения, необходимо подать заявление в МФЦ, через портал госуслуг или в участковом избиркоме. По месту жительства можно будет проголосовать только за кандидатов от политических партий, для того, чтобы отдать свой голос за депутата, который избирается по одномандатному округу, необходимо быть в его границах.

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