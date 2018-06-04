Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму

Согласно изменениям в законе «О выборах депутатов Госдумы», избиратели смогут голосовать на любом участке по месту пребывания.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин внес изменения в закон «О выборах депутатов Государственной Думы», отменив открепительные удостоверения на голосовании. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям в законе, избиратели смогут голосовать на любом участке по месту пребывания. Подобная схема действовала на президентских выборах в марте текущего года.

Для того чтобы проголосовать по месту нахождения, необходимо подать заявление в МФЦ, через портал госуслуг или в участковом избиркоме. По месту жительства можно будет проголосовать только за кандидатов от политических партий, для того, чтобы отдать свой голос за депутата, который избирается по одномандатному округу, необходимо быть в его границах.