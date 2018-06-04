Названы лучшие супергеройские фильмы всех времен и народов

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Зарубежные кинокритики составили рейтинг лучших супергеройских фильмов всех времен. Список возглавил «Супермен» с Кристофером Ривом (1978), пишет «Лента.Ру».
Режиссером картины выступил Ричард Доннер. В основе сюжета противостояние Супермена со злым гением преступного мира – Лексом Лютором. Фильм был номинирован на «Оскара» в трех категориях – лучший звук, лучший монтаж и лучшая музыка.
Второе место в хит-параде заняла лента Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2008), главные роли в котором сыграли Кристиан Бэйл и Хит Леджер. В ленте рассказывается о борьбе Бэтмена с Джокером.
Замыкает тройку призеров «Дэдпул» 2016 года. Главную роль в нем сыграл Райан Рейнольдс. В пятерку лучших геройских фильмов также попали «Бэтмен» (1989), «Человек-паук» (2002).
Ранее был составлен рейтинг сериалов с самыми худшими и нелогичными концовками.
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