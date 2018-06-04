Мэй заявила о неоправданности пошлин США

США, Британия и ЕС являются ближайшими союзниками в области безопасности, и мы понимаем важность открытой торговли по всему миру, отметила Тереза Мэй.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала пошлины США на импорт стали и алюминия неоправданными. Об этом она заявила Президенту США Дональду Трампу по телефону, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Великобритании.

«Премьер подняла вопрос о решении США ввести пошлины на европейские сталь и алюминий, которое, по ее словам, стало неоправданным и крайне огорчительным», — говорится в сообщении.

США, Британия и ЕС являются ближайшими союзниками в области безопасности, и мы понимаем важность открытой торговли по всему миру, отметила Мэй.

Соединенные Штаты Америки ввели с 1 июня пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.