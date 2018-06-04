ВС Украины закрыли участки Азовского моря

(Казань, 4 июня, «Татар-иформ»). Командование военно-морскими силами Украины закрыло до 1 сентября 2018 года три участка Азовского моря вблизи Мариуполя, сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Это необходимо для проведения мероприятий по боевой подготовке вооруженных сил страны, которые будут вестись все лето, объяснил начальник пресс-центра ВМС Олег Чалик.
В зону ограничения входит побережье рядом с населенными пунктами Широкино и Мелекино, которые расположены непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска.
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