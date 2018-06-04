Президент Словакии назвал «Северный поток — 2» средством для шантажа Украины

В спорах о строительстве газопровода «Северный поток — 2» должны учитываться не только экономические интересы отдельных стран, заявил Андрей Киска.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). «Северный поток — 2» — это очень опасный проект, который может использоваться с целью шантажа Украины, заявил Президент Словакии Андрей Киска на пресс-конференции с Премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Осло. Об этом сообщает ТАСС.

В спорах о строительстве газопровода «Северный поток — 2» должны учитываться не только экономические интересы отдельных стран, заявил словацкий лидер.

По его словам, Европа — это не только экономика, но это еще и наш мир, наша дружба, взаимопонимание, способность размышлять, а не преследовать эгоистические интересы.

Ранее сообщалось, что суд в Германии отклонил жалобу экологов на газопровод «Северный поток — 2».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России в Германию через Балтийское море.