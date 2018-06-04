В Госдуме отреагировали на угрозу экс-президента Эстонии о потере Россией Санкт-Петербурга

Россия никогда не проявляла агрессию против прибалтийских государств, а защищала и освободила от фашизма в свое время, заявил Антон Морозов.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Никакие прибалтийские страны не в силах угрожать России, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Об этом сообщает RT.

Так Морозов прокомментировал заявление экс-президента Эстонии о том, что Россия может лишиться крупных городов, если атакует Эстонию.

«Никакая Эстония, никакие прибалтийские государства не в силах угрожать России, и тем более подобные высказывания вызывают возмущение и недоумение», — сказал собеседник RT.

По его словам, Россия никогда не проявляла агрессию против прибалтийских государств, а защищала и освободила от фашизма в свое время.

«Подобные высказывания безответственны и свидетельствуют о черной неблагодарности отдельных эстонских политиков», — заметил политик.

Ранее сообщалось, что экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пригрозил России потерей некоторых крупных городов, включая Санкт-Петербург.