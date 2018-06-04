В Госдуме отреагировали на угрозу экс-президента Эстонии о потере Россией Санкт-Петербурга

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(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Никакие прибалтийские страны не в силах угрожать России, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Об этом сообщает RT.
Так Морозов прокомментировал заявление экс-президента Эстонии о том, что Россия может лишиться крупных городов, если атакует Эстонию.
«Никакая Эстония, никакие прибалтийские государства не в силах угрожать России, и тем более подобные высказывания вызывают возмущение и недоумение», — сказал собеседник RT.
По его словам, Россия никогда не проявляла агрессию против прибалтийских государств, а защищала и освободила от фашизма в свое время.
«Подобные высказывания безответственны и свидетельствуют о черной неблагодарности отдельных эстонских политиков», — заметил политик.
Ранее сообщалось, что экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пригрозил России потерей некоторых крупных городов, включая Санкт-Петербург.
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