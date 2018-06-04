СМИ: Украина собирается «давить» Россию качеством оружия

Руководитель компании «Укроборонпром» рассказал, что Украина испытывает крылатую ракету, которая несет большую поражающую силу.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Украина планирует «давить» Россию качеством оружия, заявил руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Обозреватель».

«Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат», — сказал Букин. Поэтому будем давить качеством вооружений, добавил он.

По его словам, украинские конструкторы созданют такие виды вооружений, которые могут за короткое время нанести противнику непоправимый урон.

Также в данный момент Украина испытывает крылатую ракету, которая сложно фиксируется объектами ПВО, способна менять направление в воздухе и нести большую поражающую силу, рассказал Букин.