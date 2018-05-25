Футболист Дмитрий Тарасов отвез беременную жену в роддом

Малышка уже через несколько дней должна появиться на свет.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Футболист Дмитрий Тарасов показал совместный снимок с женой – 23-летней моделью Анастасией Костенко. Роды будут проходить в престижной клинике «Лапино».



«В Лапино как дома уже», – подписал фото Тарасов.



Некоторых фолловеров удивила внешность Анастасии без макияжа, другие пожелали паре всего наилучшего.



«Такие нежные», «Счастья вам и всего наилучшего», «Очень красивая, молодая и свежая», – прокомментировали подписчики.



Уже известно, что у супругов родится дочь. Малышка через несколько дней должна появиться на свет. Анастасия ответственно относится к беременности и уже лежала на сохранении в роддоме. Также девушка подробно рассказывает о беременности в своем микроблоге.



От первой жены Тарасов также воспитывает дочку. Во втором браке с певицей Ольгой Бузовой детей не родилось.

Ранее беременная Нюша также выбрала элитный госпиталь в Лапино для рождения первенца.