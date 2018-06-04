Музей спорта Татарстана переедет на стадион «Казань-Арена» после ЧМ-2018

Сейчас музей находится во Дворце спорта, но существующей площади уже не хватает.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Национальный музей спорта Татарстана переедет из Дворца спорта на стадион «Казань-Арена» после окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра по делам молодежи и спорта Татарстана Владимира Леонова.

Площадь музея составит около 1,5 тыс. кв. м, он откроется на первом этаже стадиона, рассказал Леонов.

«Там (на стадионе — прим. Т-и) будет музей спорта, который сейчас находится во Дворце спорта, но там объективно не хватает места», — цитирует ТАСС слова Леонова.

Приступим к реализации после чемпионата мира, надеемся, что в течение полугода это все реализуем, отметил он.

Посетители музея узнают о профессиональных спортивных клубах республики, так как там будут представлены ФК «Рубин», ХК «Ак Барс», БК «Уникс», ВК «Зенит», сказал глава ведомства.