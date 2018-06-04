В Лондоне за рекордные суммы проданы картины русских и советских художников

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В британской столице аукционным домом Christie's проданы картины русских и советских художников за 6 млн долларов, передает ТАСС.
Самой дорогостоящей картиной оказалась работа на бумаге Александра Яковлева (1887 – 1938) «Танцовщица в испанском костюме», которая ушла с молотка за 1,5 млн долларов. Сумма, уплаченная за работу, стала рекордной для картины на бумаге. Владелец картины не стал афишировать свое имя.
Мраморный бюст молодой девушки работы Серафима Судьбинина (1867 – 1944) также продан за рекордную для Судьбинина сумму – 413 тысяч долларов.
Полотно «Групповой портрет с арбузом» Олега Целкова, проданное за 250 тыс. долларов, также установило рекорд на произведения художника 1960-х годов.
Также с молотка ушли картина Бориса Григорьева (1886 – 1939) «Матушка Агата» и «Автопортрет» Константина Сомова (1869 – 1939).
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