Названа стоимость расследования дела Скрипалей

В расследовании отравления Скрипалей участвовали 40 британских служб и более 140 представителей властей.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обошлось правоохранительным органам Великобритании в 7,5 млн фунтов стерлингов (порядка 8,5 млн евро), заявил представитель британской полиции Ангус Макферсон. Об этом сообщает RT со ссылкой на BBC News.

В операции участвовали 40 британских служб и более 140 представителей властей. Не исключено, что расходы на расследование могут вырасти, отметил Макферсон.

По его словам, это «национальная операция, которая должна оплачиваться на государственном уровне».