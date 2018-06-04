Названа стоимость расследования дела Скрипалей

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обошлось правоохранительным органам Великобритании в 7,5 млн фунтов стерлингов (порядка 8,5 млн евро), заявил представитель британской полиции Ангус Макферсон. Об этом сообщает RT со ссылкой на BBC News.
В операции участвовали 40 британских служб и более 140 представителей властей. Не исключено, что расходы на расследование могут вырасти, отметил Макферсон.
По его словам, это «национальная операция, которая должна оплачиваться на государственном уровне».
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