Федор Бондарчук до сих пор не развелся с бывшей женой

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Актер, продюсер и режиссер Федор Бондарчук до сих не оформил развод со Светланой, сообщает «СтарХит».
По данным источника, супруги, расставшиеся два года назад, не могут поделить совместно нажитое имущество.
Паре принадлежит большая квартира на Мосфильмовской улице, дом на Рублевском шоссе, там сейчас живет сын Сергей с женой и двумя дочками. Сама Светлана сейчас живет в квартире на Патриарших прудах, площадь которой составляет 300 кв м. Помимо недвижимости у супругов есть столичный ресторан, бистро «Березка» и фитнес-студия «Фанни».
Несмотря на «громкое» расставание в 2016 году, Светлана и Федор поддерживают дружеские отношения. Оба уделяют внимание младшей дочери Варваре – «особенная» девушка живет в США, а также двум внучкам от сына Сергея и радуются их успехам. Девочкам сейчас 6 лет и 4 года.
В 2016-м Федор Бондарчук появился на «Кинотавре» в компании новой избранницы – актрисы Паулины Андреевой. Ради артистки Бондарчук оставил жену после 25 лет брака.
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