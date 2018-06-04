Составлен рейтинг сериалов с самыми худшими и нелогичными концовками

Первое место в антирейтинге занял ситком «Как я встретил вашу маму».

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Зарубежные кинокритики опубликовали рейтинг популярных сериалов с плохими, неинтересными или нелогичными концовками, пишет «Лента.Ру».



Первое место в этом списке занял ситком «Как я встретил вашу маму». В финале Тэд (Джош Рэднор) неожиданно возобновляет отношения с Робин (Коби Смолдерс), несмотря на то, что на персонажи явно ненавидели друг друга на протяжении нескольких эпизодов. Вторую строчку хит-парада занял «Сайнфелд». Критики сочли нелогичным решение посадить всех главных героев сериала в тюрьму.



Замыкает тройку лидеров антирейтинга сериал «Остаться в живых», в котором герои мистического сериала неожиданно попадают в чистилище.



В списке также оказались триллер «Декстер», главный герой которого подстроил свою смерть и стал лесорубом, и сериал «Зачарованные», хэппи-энд которого критики посчитали слишком слабым.



Лидером списка телешоу с лучшими концовками стала драма «Клиент всегда мертв». В список сериалов с лучшими концовками также вошли «Ньюхарт», «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш» «Мэри Тайлер Мур» и «Звездный крейсер Галактика».

Ранее был опубликован рейтинг самых худших фильмов от культовых режиссеров.