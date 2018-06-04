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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников, сообщает newsnn.ru со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с этим в регионе прогнозируют увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Отмечается, что с начала года в области случилось 28 лесных пожаров на площади 43,33 га. За прошедшие выходные в Нижегородской области зафиксировали два возгорания на площади 1,47 га.
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