Платежная система «Мир» запустила акцию «Стопроцентный кэшбэк»

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). С 1 июня по 31 августа пройдет акция «Стопроцентный кэшбэк» для всех держателей карты «Мир». Акция дает возможность выиграть возврат 100 процентов суммы за покупку в любых магазинах и в Интернете.
Для участия нужно пройти простую регистрацию на сайте super.mironline.ru: указать свое имя и фамилию, последние 4 цифры номера карты, а также дату и время совершения покупки. Победители будут определяться еженедельно. Кроме того, каждую неделю сумма призового фонда удваивается.
Правила акции доступны здесь.
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