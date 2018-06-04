Платежная система «Мир» запустила акцию «Стопроцентный кэшбэк»

Каждую неделю сумма призового фонда удваивается.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). С 1 июня по 31 августа пройдет акция «Стопроцентный кэшбэк» для всех держателей карты «Мир». Акция дает возможность выиграть возврат 100 процентов суммы за покупку в любых магазинах и в Интернете.

Для участия нужно пройти простую регистрацию на сайте super.mironline.ru: указать свое имя и фамилию, последние 4 цифры номера карты, а также дату и время совершения покупки. Победители будут определяться еженедельно. Кроме того, каждую неделю сумма призового фонда удваивается.

Правила акции доступны здесь.