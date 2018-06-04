ИА «Татар-информ» публикует рецензию британского издания The Arts Desk о записи Шостаковича ГСО РТ

Обозрение для электронного издания написал музыкальный критик Грэхам Риксон.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Информагентство «Татар-информ» публикует перевод рецензии британского издания The Arts Desk о записи всех 15 симфоний Дмитрия Шостаковича Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского. Работа над собранием велась коллективом для гиганта российской звукозаписи — фирмы «Мелодия», бокс дисков был выпущен в 2017 году. Обозрение для электронного издания написал музыкальный критик Грэхам Риксон.

«Если вы сможете найти этот диск, то отследите легендарный аналоговый цикл симфоний Шостаковича 1970 года, выпущенный совместно с Московской филармонией и Кириллом Кондрашиным — записи, сделанные в разгар холодной войны. Эксцентрично сбалансированный цикл Геннадия Рождественского 1980-х годов был ее цифровым преемником, после чего большинство российских дирижеров взялись за эти симфонии с западными коллективами. Новый цикл выделяется тем, что симфонии исполняет российский оркестр и дирижер.

Ранее Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Александра Сладковского уже выпустил цикл концертов Шостаковича. Это дополнение еще лучше — немного неудобно писать, что "наслаждаешься" этими симфониями, но на протяжении нескольких месяцев я прослушивал цикл несколько раз, и кажется, что с каждым разом исполнение становилось все лучше и лучше. И на это есть простой ответ: это последовательность мощно сыгранных и превосходно записанных произведений, богатое темное звучание этого оркестра кажется совершенно правильно подобранным для этого репертуара. Исполнение рациональное и прямодушное, что, безусловно, похвально.

Перечисление всех особо запомнившихся моментов займет больше, чем этот сайт может предоставить, но 10-я симфония Сладковского сражает наповал. Стихия огня первой части пугает и ужасает, но затем духовые постепенно затихают, словно тускнеют, оставляя намек на надежду — это действительно впечатляет. Или, к примеру, вступительный абзац Симфонии № 6, завершающийся пронзительным соло трубы. Духовые и медные превосходны: к примеру, стремительное скерцо Симфонии № 9, если вам нужны доказательства. Симфонии 4 и 5 впечатляют, преклонение Шостаковича перед Малером всегда очевидно.

Несмотря на неоднозначность некоторых симфоний, эта команда заставила меня заинтересоваться модернистским гулом Симфоний 2 и 3. В Симфониях № 13 и 14 задействованы выдающиеся солисты: Петр Мигунов (бас) поет впечатляюще убедительно, исполнение Натальи Мурадымовой (сопрано) мощное, но никогда не резкое. Только медленное вступление к 15 симфонии вызвало у меня небольшое недоумение, но напряжение спало в остальных частях, татарстанские ударные в конце просто великолепны. Впечатляющий CD-box, не самый дешевый цикл Шостаковича, но это того стоит».