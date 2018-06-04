Проведенная медицинская экспертиза показала наличие в крови 29-летнего водителя «Лады» наркотиков.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Инспекторы ГИБДД задержали в центре Казани неадекватного водителя, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

В субботу, 2 июня, на улице Федосеевской инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Лада». Водитель и еще трое пассажиров легковушки вели себя неадекватно. Сотрудники ДПС отправили мужчин на медицинское освидетельствование.

Пассажиры отечественной легковушки отказались от экспертизы. В крови 29-летнего водителя «Лады» медики обнаружили наличие наркотических веществ.

«Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное нарушение, совершенное повторно в течение года, водитель был доставлен в отделение полиции», – сообщили ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Казани.