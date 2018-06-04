(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Инспекторы ГИБДД задержали в центре Казани неадекватного водителя, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
В субботу, 2 июня, на улице Федосеевской инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Лада». Водитель и еще трое пассажиров легковушки вели себя неадекватно. Сотрудники ДПС отправили мужчин на медицинское освидетельствование.
Пассажиры отечественной легковушки отказались от экспертизы. В крови 29-летнего водителя «Лады» медики обнаружили наличие наркотических веществ.
«Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное нарушение, совершенное повторно в течение года, водитель был доставлен в отделение полиции», – сообщили ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Казани.
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