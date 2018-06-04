Звезды выразили соболезнования по поводу смерти Леонида Неведомского

Андрей Ургант, Михаил Пореченков, Валерий Дегтярь выразили соболезнования по поводу смерти Леонида Неведомского.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Актеры, коллеги по цеху – Андрей Ургант, Михаил Пореченков, Валерий Дегтярь выразили соболезнования по поводу кончины Леонида Неведомского, который ушел из жизни на 79-м году жизни 3 июня. Актера подкосила тяжелая болезнь.



Андрей Ургант отметил, что Леонид Витальевич был замечательным артистом. «Общались мы с ним всегда очень мило. Правда, никогда плотно вместе не снимались, но я относился к нему с огромным уважением и любил его роли. Мои соболезнования», — поделился Ургант с Пятым каналом.



Свои соболезнования в связи со смертью коллеги в эфире НСН выразил актер Михаил Пореченков. Вместе они снимались в третьем сезоне сериала «Агент национальной безопасности», где Неведомский сыграл роль судьи Сергея Захарова, а Пореченков – главную роль сотрудника ФСБ Алексея Николаева.



«Мы не были близко знакомы, но всегда жалко, что уходит человек. Мои соболезнования родным и близким. Всегда это большая трагедия и большая утрата», – сказал Пореченков.



Народный артист РФ Валерий Дегтярь также прокомментировал смерть актера Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Леонида Неведомского.

«Для меня это личная потеря. Мы вместе с Леонидом Витальевичем работали в спектакле, когда-то совместно создавали постановки в "Русской антрепризе"… Нам было хорошо — и человечески, и творчески. Было очень много хороших мгновений, мы сыграли вместе почти сто спектаклей, и для нашей семьи это личное горе», — сказал Дегтярь в беседе с «Газетой.Ru».



За свою творческую жизнь Леонид Неведомский сыграл более 40 ролей в театре и более 100 персонажей в фильмах. Артист сыграл в фильмах «Возвращение Будулая», «Цыган», в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности» и других.