Возможности использования материнского капитала будут расширяться

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Материнский капитал можно использовать для перекредитования вне зависимости от времени возникновения необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Материнский капитал можно было использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под приобретение и строительство жилья, только при условии, когда финансовые обязательства появились до рождения второго ребенка, третьего и последующих детей.
Людям нужна большая свобода в распоряжении их деньгами, рассказал Дмитрий Медведев.
Расширение возможностей материнского капитала благотворно повлияет в целом на демографический рост в стране и в частности обще-социальное положение семьи, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
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