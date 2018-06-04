Возможности использования материнского капитала будут расширяться

Расширение возможностей государственной программы положительно повлияет на демографический рост и социальное положение семей.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Материнский капитал можно использовать для перекредитования вне зависимости от времени возникновения необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Материнский капитал можно было использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под приобретение и строительство жилья, только при условии, когда финансовые обязательства появились до рождения второго ребенка, третьего и последующих детей.

Людям нужна большая свобода в распоряжении их деньгами, рассказал Дмитрий Медведев.

Расширение возможностей материнского капитала благотворно повлияет в целом на демографический рост в стране и в частности обще-социальное положение семьи, считает вице-премьер Татьяна Голикова.