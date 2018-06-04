Главное
ИА «Татар-информ» публикует рецензию британского издания The Arts Desk о записи Шостаковича ГСО РТ

Татар-информ

4 июня 2018, 18:19

Культура

В казанской галерее «Хазине» откроется выставка русского авангарда

Рекомендуем


Впервые после реставрации будет экспонирована картина «Сад весной» Михаила Ларионова.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 7 июня в Национальной художественной галерее «Хазине», расположенной на территории Казанского Кремля, откроется выставка русского авангарда из фондов Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Гостям выставки представят более 60 живописных работ известнейших русских художников начала ХХ века: Кандинского, Кончаловского, Куприна, Лентулова и Гончаровой.

Музейная коллекция отражает почти все этапы развития русского авангарда: начиная с творчества его предтеч Врубеля и Борисова-Мусатова, к новейшим течениям в европейском и русском искусстве – символизму, кубизму, футуризму, примитивизму, абстракционизму. Эти явления раскрываются в деятельности наиболее известных художественных объединений русских мастеров «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», интернационального «Синего всадника».

Впервые после реставрации будет экспонирована картина «Сад весной» Михаила Ларионова. После долгой разлуки представится возможность увидеть «Натурщицу» Ф. В. Боткина, произведения одного из наиболее значительных и вместе с тем неисследованных мастеров первой трети ХХ столетия Н. В. Синезубова («Певица», «У умывальника») и «Импровизацию» В. В. Кандинского.

Выставка продлится по 26 июля 2018 года.

Следующая новость

ИА «Татар-информ» публикует рецензию британского издания The Arts Desk о записи Шостаковича ГСО РТ
Новости дня
18:19
В казанской галерее «Хазине» откроется выставка русского авангарда
18:12
Метшин отметил необходимость пересмотреть методику преподавания родных языков в Казани
18:05
Глава ДУМ РТ на 10 дней уединится в казанской мечети «Тынычлык»

Камиль Самигуллин уходит в иттикаф – благочестивое уединение.

17:54
ИА «Татар-информ» публикует рецензию британского издания The Arts Desk о записи Шостаковича ГСО РТ

Обозрение для электронного издания написал музыкальный критик Грэхам Риксон.

17:45
Около 500 спортсменов выйдут на старт «Альметьевского триатлона»
17:36
«Дэдпул-2» возглавил российский прокат третью неделю подряд
17:25
Инспекторы ГИБДД задержали в центре Казани неадекватного водителя

Проведенная медицинская экспертиза показала наличие в крови 29-летнего водителя «Лады» наркотиков.

17:21
Возможности использования материнского капитала будут расширяться
17:16
Экс-руководителя налоговой службы Набережных Челнов назначили главой Управления ФНС Марий Эл
17:06
Муфтий Татарстана вручил дипломы будущим имамам
16:51
В аварии под Набережными Челнами пострадал водитель перевернувшейся фуры

ДТП произошло сегодня около полудня на 1043-м км трассы М7.

16:50
Минкультуры РТ выделило Всемирному форуму татарской молодежи 2 млн рублей на фильм

Ильдар Матуров вместе с Табрисом Яруллиным снимет фильм по роману «Мухаджиры».

16:49
Видео последствий страшной аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали 24 человека
16:40
Платежная система «Мир» запустила акцию «Стопроцентный кэшбэк»
16:40
В Татарстане 30 лучших билингвальных детсадов получат гранты в 500 тыс. рублей
16:39
Двое мужчин получили серьезные травмы в ДТП в Лениногорске
16:35
Пойманный пьяным за рулем хоккеист «Ак Барса» хочет уехать в НХЛ

«Ак Барс» сделал Ярославу Косову предложение о продлении контракта, несмотря на инцидент с вождением в нетрезвом виде.

16:33
Прокуратура Набережных Челнов требует огородить долгострой и поставить охрану

В отношении ООО «Ирида+» неоднократно возбуждали административные дела и выносили решения о наказании.

16:22
Песков: Вопрос о строительстве моста на Сахалин требует проработки
16:14
Президент России подписал закон о контрсанкциях
16:06
Уремович подписал четырехлетний контракт с «Рубином»
16:03
С первого июня автобусы, у которых нет разрешения, разворачивают на въезде в Казань

Министерство транспорта РТ и республиканская Госавтоинспекция рекомендуют пользоваться услугами только регулярных перевозчиков.

15:50
Муфтий Татарстана опроверг слухи о сносе здания медресе «Мухаммадия»
15:49
Судебные приставы Татарстана взыскали полтора миллиарда рублей долгов по фискальным платежам
15:38
Бывший глава Эстонии пригрозил России потерей Санкт-Петербурга
События

04 июняДочери Хании Фархи: «Как последнюю память храним цветок, сорванный мамой в саду»

04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов

04 июняКакова судьба берега Казанки вдоль улицы Гаврилова: «за» и «против» застройки

04 июняСпорт, крыши и еда: Топ-10 экскурсий по Казани в период ЧМ-2018 на которые стоит сходить

04 июняКомпания «Этажи»: выгодная продажа квартиры по программе «Все включено»

04 июняСоветник первого зампреда ЦБ РФ Сергей Моисеев: «Реформа лизинга ускорит развитие российской экономики в целом и Татарстана в частности»

04 июня4 – 7 июня в Казани: Евгений Гришковец, Василий Лановой, джазовый фестиваль Hotel de Ville и день рождения Пушкина