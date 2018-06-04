В казанской галерее «Хазине» откроется выставка русского авангарда

Впервые после реставрации будет экспонирована картина «Сад весной» Михаила Ларионова.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 7 июня в Национальной художественной галерее «Хазине», расположенной на территории Казанского Кремля, откроется выставка русского авангарда из фондов Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Гостям выставки представят более 60 живописных работ известнейших русских художников начала ХХ века: Кандинского, Кончаловского, Куприна, Лентулова и Гончаровой.

Музейная коллекция отражает почти все этапы развития русского авангарда: начиная с творчества его предтеч Врубеля и Борисова-Мусатова, к новейшим течениям в европейском и русском искусстве – символизму, кубизму, футуризму, примитивизму, абстракционизму. Эти явления раскрываются в деятельности наиболее известных художественных объединений русских мастеров «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», интернационального «Синего всадника».

Впервые после реставрации будет экспонирована картина «Сад весной» Михаила Ларионова. После долгой разлуки представится возможность увидеть «Натурщицу» Ф. В. Боткина, произведения одного из наиболее значительных и вместе с тем неисследованных мастеров первой трети ХХ столетия Н. В. Синезубова («Певица», «У умывальника») и «Импровизацию» В. В. Кандинского.

Выставка продлится по 26 июля 2018 года.