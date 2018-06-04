Экс-руководителя налоговой службы Набережных Челнов назначили главой Управления ФНС Марий Эл

Нового руководителя представил начальник межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Валентин Роговой.

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ»). Экс-руководителя налоговой службы Набережных Челнов назначили главой Управления федеральной налоговой службы Республики Марий Эл, сообщает ВНД «Новости Марий Эл».

Сегодня в Йошкар-Оле представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы. На это место назначена Лилия Гатина, ранее занимавшая должность начальника налоговой инспекции в Набережных Челнах Республики Татарстан. Нового руководителя представил начальник межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Валентин Роговой.

Присутствовавший на церемонии главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Петр Журавлев подчеркнул, что в последний год Управление Федеральной налоговой службы по Марий Эл добилось высоких показателей и вышло на лидирующие позиции в округе.

«Уверен, что с учетом вашего опыта, под вашим руководством эта положительная тенденция сохранится, а коллектив руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти окажет необходимое содействие», — сказал Петр Журавлев.

Лилия Гатина также сегодня встретилась с главой Марий Эл Александром Евстифеевым.