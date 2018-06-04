Метшин отметил необходимость пересмотреть методику преподавания родных языков в Казани

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В настоящее время обострился вопрос преподавания татарского языка, заявил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике в исполкоме Казани.
По его словам, следует внимательно подойти и пересмотреть методику преподавания родных языков в Казани. «Решение вопроса обязательно будет найдено. Но на основе какого-то общественного договора. Директивами, указаниями этот вопрос не решить», — отметил Метшин.
Кроме того, мэр Казани поставил задачу способствовать качественному образованию в Казани и вывести его на новый уровень. По его словам, отстающие школы препятствуют тому, чтобы дети получали равные условия для старта в будущем.
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