ДТП произошло сегодня около полудня на 1043-м км трассы М7.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В аварии под Набережными Челнами пострадал водитель перевернувшейся фуры, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в распоряжении агентства появились первые фотографии и видеозапись с места аварии под Набережными Челнами.

Сообщение о перевернувшемся грузовике «МАН» на 1043-м км трассы М7 пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 12:34. Очевидцы сообщили, что в результате ДТП фура завалилась на бок, из кузова высыпался щебень и произошел разлив топлива.

К месту ДТП прибыли сотрудники ПСЧ №72, которые оперативно отключили аккумулятор у грузовика, после чего стали ликвидировать последствия розлива дизтоплива, убирать с проезжей части дороги щебень (порядка 22 тонн) и ставить фуру на колеса.

В аварии пострадал 40-летний водитель грузовика. Его на карете скорой помощи доставили в БСМП. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ссадины руки и головы.

