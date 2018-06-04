Около 500 спортсменов выйдут на старт «Альметьевского триатлона»

Соревнование впервые пройдет в Альметьевске 10 июня.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). От 300 до 500 спортсменов выйдут на старт «Татнефть Альметьевского триатлона», который пройдет 10 июня. Об этом сообщает пресс-атташе серии спортивных мероприятий Timerman Ольга Камардина.

Для Альметьевска этот триатлонный старт станет дебютом — ранее здесь никогда не проводили соревнований по этому виду спорта. Участникам предстоит преодолеть 750 м вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км бегом. Глава администрации Альметьевского района Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что его команда также поучаствует в мероприятии.

«Наш Нефтеград считается одним из наиболее спортивных городов Татарстана: в районе развиваются 52 вида спорта, 42 процента жителей занимаются физической культурой и спортом. Развитие спорта и физической активности является одной из приоритетных задач в нашей республике, и проведение триатлонной гонки — это ответ на актуальный запрос от татарстанцев, которые любят спорт, физкультуру и ведут здоровый образ жизни. Не останется в стороне и наша команда администрации. Мы традиционно принимаем участие во всех соревнованиях мультиспортивной серии Timerman: зимой — в лыжных стартах, летом — в легкоатлетических и теперь уже в триатлонных гонках», — подчеркнул Хайруллин.