Двое мужчин получили серьезные травмы в ДТП в Лениногорске

Авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Ленинградская и Шашина.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Двое мужчин пострадали в ДТП в Лениногорске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии на перекрестке улиц Ленинградская и Шашина пришло сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112. Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки – «Лада Гранта» и «Лада» 14-й модели.

На место аварии прибыли сотрудники Лениногорского ПСГ. Они оперативно отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей, что исключило возможность последующего возгорания.

В результате аварии пострадали водители обеих легковушек. 42-летний водитель «Лады Гранты» и 38-летний водитель «четырнадцатой» в состоянии средней степени тяжести были доставлены в приемный покой бугульминской ЦРБ.