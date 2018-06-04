Двое мужчин получили серьезные травмы в ДТП в Лениногорске

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Двое мужчин пострадали в ДТП в Лениногорске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение об аварии на перекрестке улиц Ленинградская и Шашина пришло сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112. Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки – «Лада Гранта» и «Лада» 14-й модели.
На место аварии прибыли сотрудники Лениногорского ПСГ. Они оперативно отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей, что исключило возможность последующего возгорания.
В результате аварии пострадали водители обеих легковушек. 42-летний водитель «Лады Гранты» и 38-летний водитель «четырнадцатой» в состоянии средней степени тяжести были доставлены в приемный покой бугульминской ЦРБ.
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