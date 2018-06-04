Пойманный пьяным за рулем хоккеист «Ак Барса» хочет уехать в НХЛ

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Хоккеист казанского «Ак Барса» Ярослав Косов, недавно пойманный пьяным за рулем такси, намерен уехать в Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генменеджера «Ак Барса» Рафика Якубова.
Косов в 2011 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Флорида Пантерз». Контракт хоккеиста с «Ак Барсом» истек 30 апреля, игрок стал ограниченно свободным агентом.
«Мы ему сделали предложение, но человек хочет уехать во "Флориду"», – заявил Якубов. Также генменеджер «Ак Барса» добавил, что вопрос может решиться на этой неделе.
После чествования «Ак Барса» Косов был пойман пьяным за рулем такси. Клуб в официальном заявлении осудил поведение игрока. Однако, по словам Якубова, эта ситуация никак не влияет на переговоры с хоккеистом.
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