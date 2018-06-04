Минкультуры РТ выделило Всемирному форуму татарской молодежи 2 млн рублей на фильм

Ильдар Матуров вместе с Табрисом Яруллиным снимет фильм по роману «Мухаджиры».

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Казанский кинорежиссер Ильдар Матуров приступит к съемкам фильма по произведению татарского классика Махмуда Галяу «Мухаджиры». Полнометражный игровой фильм «Сафа и Саджида» будет снят совместно со Всемирным форумом татарской молодежи, которому Министерство культуры Республики Татарстан выделило субсидию на производство картины в размере 2 млн рублей. Ильдар Матуров подтвердил информацию о начале подготовки к съемкам фильма.

«Сценарий мы написали совместно с Юрием Мансуровым. Он на русском языке, татарскую версию мы готовим вместе с Разилем Валиевым», — сообщил режиссер корреспонденту ИА «Татар-информ».

Два года назад татарская общественность отмечала 130-летие Махмуда Галяу, тогда Разиль Валиев говорил о поступившем обращении с предложением создать фильм по произведениям писателя. «Было бы здорово, если фильм по роману „Мухаджиры“ будет снят совместно с Турцией», — отметил он тогда. И добавил, что Татарстан намерен выйти с такой инициативой.

О желании Татарстана экранизировать «Мухаджиров» совместными усилиями тюркских народов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» говорила также директор «Татаркино», исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова.

«„Мухаджиры“ Махмуда Галяу — историческое произведение. Идея его экранизации давно витает в воздухе. Эту идею впервые озвучил Ильдар Матуров. Сценарий готов. Он писался десять лет. Сейчас появилась реальная возможность представить этот фильм. Мы думаем, что предложим его на заседании совета как копродукцию. Потому что речь там идет не только о татарском народе, а о взаимосвязи всех тюркских народов», — сказала Айтуганова.

Высоко оценил идею председатель ассоциации кино тюркского мира, известный туркменский режиссер Ходжакули Нарлиев.

Заседание исполнительного комитета Ассоциации кино тюркского мира прошло за закрытыми дверями, о результатах заседания не сообщили. Международный фестиваль тюркского кино был проведен за счет бюджета Татарстана.

Фильм «Сафа и Саджида» будет снят на деньги, выделенные Министерством культуры РТ Всемирному форуму татарской молодежи. Информация о предоставлении субсидии в размере 2 млн рублей размещена на официальном сайте министерства.

Председатель Форума Табрис Яруллин рекомендовал обратиться к Ильдару Матурову для получения более полной информации о будущем фильме.

По словам режиссера, сейчас идет работа над созданием режиссерского сценария, по нему будет составлена генеральная смета. Фильм исторический, поэтому будут созданы эскизы костюмов. «Мы работаем по всем технологиям. Не так, что взял и снял. Таких фильмов уже было много, они не проходят дальше кинотеатра „Мир“», — заявил Ильдар Матуров.

«В нашей заявке указано, что могут участвовать и тюркские страны. Но пока точно ничего неизвестно», — сказал он. Режиссер отметил, что съемки картины могут проходить в Казани, Турции и на Украине.

Режиссер пока не смог назвать точную сумму бюджета фильма. «В России невозможно снять фильм с бюджетом менее 2 млн долларов. Посмотрим, как получится», — сказал он.

Махмуд Галяу — выдающийся татарский писатель, драматург, журналист, публицист, переводчик, один из основателей жанра исторического романа в татарской литературе. Его романы «Муть», «Мухаджиры» сегодня считаются одними из важнейших достижений татарского литературного наследия.