В Набережных Челнах установили барельеф тренеру, воспитавшему олимпийскую чемпионку

Минулла Чинкин вырастил одного заслуженного мастера спорта РФ и РТ, восемь мастеров спорта международного класса и 30 мастеров спорта.

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухметдинова). Сегодня знаменитому тренеру по легкой атлетике Минулле Чинкину исполнилось бы 87 лет, в день его рождения на здании ДЮСШ «Яр Чаллы», где тренер работал длительное время, был установлен барельеф.

Минулла Чинкин всю свою жизнь посвятил легкой атлетике. Известен тем, что с 1981-го по 1991 годы был тренером сборной СССР. Значительную часть своей жизни проработал в Челнах. Среди его воспитанников — один заслуженный мастер спорта РФ и РТ, восемь мастеров спорта международного класса, 30 мастеров спорта. Легкоатлеты под руководством Минуллы Чинкина становились чемпионами и призерами России по легкой атлетике.

Их имена у всех наслуху: чемпион СССР по кроссу и марафону, обладатель Кубка Европы в марафоне, участник Олимпийских игр в Сеуле Равиль Кашапов, призер СССР по кроссу Николай Гаврилов, чемпионка СССР и России по марафону, неоднократный призер чемпионата России в беге на 100 километров, победительница в командном зачете чемпионата Мира Елена Бикулова, чемпионка 29-х Олимпийских Игр в Китае, автор мирового рекорда в забеге с препяствиями на 3 тыс. метров Гульнара Галкина-Самитова.

На открытии барельефа в адрес известного тренера было сказано много теплых слов. В момент, когда с памятной доски сняли занавес, воспитанники спортивной школы запустили в небо шары в знак уважения и памяти о великом учителе.