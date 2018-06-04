Песков: Вопрос о строительстве моста на Сахалин требует проработки

Сахалинский парламент принял обращение к Президенту РФ с просьбой построить мост, связывающий островной регион с материком.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Вопрос строительства моста, соединяющего материк и Сахалин, прежде всего должен прорабатываться экспертами с учетом большого количества аспектов, ответил на просьбу сахалинских чиновников пресс-секретарь главы РФ Дмитрия Пескова, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что однозначного ответа на вопрос дать невозможно, это вопрос экономической целесообразности.

Ранее сообщалось, что сахалинский парламент принял обращение к главе государства с просьбой построить мост. Депутаты считают, что постройка сооружения представляет стратегический интерес как региона, так и для всей страны, поскольку из-за переменчивости погоды паромная переправа время от времени может перекрываться.