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ИА «Татар-информ» публикует рецензию британского издания The Arts Desk о записи Шостаковича ГСО РТ

Татар-информ

4 июня 2018, 18:05

ОбществоДуховная жизнь

Глава ДУМ РТ на 10 дней уединится в казанской мечети «Тынычлык»

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Камиль Самигуллин уходит в иттикаф – благочестивое уединение.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин уходит в иттикаф – благочестивое уединение. Глава мусульман республики традиционно проведет последние 10 дней священного месяца Рамазан в казанской мечети «Тынычлык». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Камиль хазрат Самигуллин приступит к иттикафу уже сегодня ночью. Благочестивое уединение продлится до окончания священного месяца.

Планируется, что на праздник Ураза-байрам, который в этом году приходится на 15 июня, Камиль хазрат совершит главное праздничное богослужение в Галеевской мечети Казани.
 

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