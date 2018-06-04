Глава ДУМ РТ на 10 дней уединится в казанской мечети «Тынычлык»

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин уходит в иттикаф – благочестивое уединение. Глава мусульман республики традиционно проведет последние 10 дней священного месяца Рамазан в казанской мечети «Тынычлык». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.
Камиль хазрат Самигуллин приступит к иттикафу уже сегодня ночью. Благочестивое уединение продлится до окончания священного месяца.
Планируется, что на праздник Ураза-байрам, который в этом году приходится на 15 июня, Камиль хазрат совершит главное праздничное богослужение в Галеевской мечети Казани.
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Камиль Самигуллин уходит в иттикаф – благочестивое уединение.
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