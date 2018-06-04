Видео последствий страшной аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали 24 человека

Участниками серьезного ДТП стали легковушка «ДЭУ» и рейсовый автобус.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилась видеозапись с места страшной аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали 24 человека.

Столкновение легковушки «ДЭУ» и рейсового автобуса произошло сегодня около 16:00 по местному времени. От удара легковой автомобиль превратился в груду металла, а автобус вылетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, в аварии пострадали 24 человека. Об их состоянии не сообщается.

В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров.

Причины и возможные виновники ДТП устанавливаются.