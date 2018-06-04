Видео последствий страшной аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали 24 человека

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Фото: соцсети, ГУ МЧС по Свердловской области
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилась видеозапись с места страшной аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали 24 человека.
Столкновение легковушки «ДЭУ» и рейсового автобуса произошло сегодня около 16:00 по местному времени. От удара легковой автомобиль превратился в груду металла, а автобус вылетел в кювет и перевернулся.
По предварительным данным, в аварии пострадали 24 человека. Об их состоянии не сообщается.
В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров.
Причины и возможные виновники ДТП устанавливаются.
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ДТП произошло сегодня около полудня на 1043-м км трассы М7.
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