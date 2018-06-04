В РТ изменения в законодательство о госслужбе вынесены на общественное обсуждение

В РТ предлагается снизить квалификационные требования к стажу, необходимому для замещения должностей госслужбы и муниципальной службы.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Татарстанцам предлагают обсудить законопроект РТ «О внесении изменений в статью 10 Закона РТ „О государственной гражданской службе РТ“ и Кодекс РТ о муниципальной службе». Документ размещен на портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Указом Президента РФ были снижены квалификационные требования для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы в части стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. С учетом положений этого указа законопроектом предлагается снизить квалификационные требования к стажу, необходимому для замещения должностей государственной гражданской службы РТ и муниципальной службы.

Статьей 281 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» предусмотрена возможность заключения органами местного самоуправления с гражданами договоров о целевом обучении в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы. Заключение таких договоров осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законом субъекта РФ.

В связи с этим республиканским проектом закона предусматривается включение в Кодекс РТ о муниципальной службе положений, регулирующих деятельность конкурсной комиссии, критерии оценки и отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении.

Обсуждение документа продолжится до 7 июня.