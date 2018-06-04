Уремович подписал четырехлетний контракт с «Рубином»

21-летний хорватский защитник будет играть за казанский футбольный клуб под пятым номером.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В казанский футбольный клуб «Рубин» пришел 21-летний защитник из Хорватии Филип Уремович. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ФК.

Новичок подписал с «Рубином» контракт на четыре года. Отмечается, что сегодня Уремовича обследовали медики. Футболист будет выступать за казанский футбольный клуб под пятым номером.

Филип Уремович родился 11 февраля 1997 года в хорватском городе Пожега. Центральный защитник, крайний защитник. В январе этого года Уремович перешел из второй команды загребского «Динамо» в «Олимпию» (Любляна) за 200 тысяч евро, по данным трансферного портала Transfermarkt. В составе «Олимпии» он стал чемпионом Словении, отыграв без замен во всех 18 матчах чемпионата и в одном матче Кубка. В прошедшем сезоне Уремович забил один гол.