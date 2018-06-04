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Татар-информ

4 июня 2018, 15:49

Происшествия

Судебные приставы Татарстана взыскали полтора миллиарда рублей долгов по фискальным платежам

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Общая сумма задолженности по фискальным платежам по Татарстану превысила 10 млрд рублей.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Судебные приставы Татарстана взыскали полтора миллиарда рублей долгов по фискальным платежам, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Более полутора миллиарда рублей долга по фискальным платежам (долги по налогам, госпошлины, административные штрафы и т.д.) взыскали с начала 2018 года приставы-исполнители УФССП по РТ.

Общая задолженность по таким платежам по Татарстану составляет 10 млрд рублей, при чем большая часть из них – долги по налогам.

В этом году приставы наложили 537 арестов на имущество налоговых должников на общую сумму 153 млн 707 тыс. рублей. За пять месяцев текущего года было окончено свыше 350 тысяч исполнительных производств по налоговым задолженностям на сумму чуть меньше 5 млрд рублей.

В настоящее время в Татарстане возбуждено свыше 173 тысяч исполнительных производств по налоговой задолженности. Подавляющее количество из них – в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сумма долга предпринимателей превысила 4 млрд рублей.

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