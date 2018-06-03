Алла Пугачева приревновала Киркорова к Бузовой

Филипп Киркоров выложил в Instagram`e серию пикантных снимков с Бузовой и назвал ее «бомбой».

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Певица Алла Пугачева «лайкнула» один из множества негативных комментариев в адрес своей коллеги по сцене Ольги Бузовой.



Ранее Филипп Киркоров выложил в Instagram`e серию пикантных снимков с Бузовой и назвал ее «бомбой». На снимках парочка прижимается друг к другу, страстно изображая танец танго.



«Ну, вот и взорвалась эта бомба замедленного действия – Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Танец любви в настроении и с настроением», – написал артист в своем микроблоге.



Мнения подписчиков разделились на два лагеря. Одни высказали мысль, что Ольга – молодец, обладающая большой работоспособностью, другие же крайне негативно высказались в ее адрес, используя при этом ненормативную лексику.



Наиболее наблюдательные фолловеры узрели, что Алла Борисовна поставила лайк под одним из отрицательных высказываний в адрес Бузовой. Противники ведущей «Дома-2» пришли в восторг от поступка Пугачевой и выразили мнение, что Примадонна сможет поставить крест на карьере ведущей.

В апреле этого года Бузова и Киркоров устроили страстные танцы на парковке.