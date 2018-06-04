С первого июня автобусы, у которых нет разрешения, разворачивают на въезде в Казань

Министерство транспорта РТ и республиканская Госавтоинспекция рекомендуют пользоваться услугами только регулярных перевозчиков.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). С первого июня автобусы, у которых нет разрешения на въезд, разворачивают из Казани. Ограничения действуют на въезд автобусов категории М2 – массой менее пяти тонн и с количеством пассажирских мест больше восьми, а также М3 – с массой более 5 тонн, также имеющих возможность перевозить больше восьми пассажиров. Чтобы попасть в столицу РТ во время подготовки и проведения чемпионата мира, они должны иметь специальные разрешения и соответствовать определенным требованиям.

«С апреля все перевозчики предупреждены, но есть те, кто и не собирался играть по правилам. Мы призываем граждан пользоваться услугами регулярных перевозчиков, чтобы избежать недоразумений тогда, когда автобус не пройдет проверку», – отметил во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Большие автобусы могут попасть в Казань только через три въезда – с Мамадышского тракта, Оренбургского тракта и с Горьковского шоссе.

«На всех въездах в город установлены знаки “Въезд автобусов запрещен”, а на трех разрешенных въездах организованы посты, на которых, в том числе, стоят кинологи с собаками и проверяют багаж пассажиров. На въездах предусмотрены развороты – пассажиров высадят», – подчеркнул заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Чтобы проехать в Казань перевозчики должны иметь аппаратуру спутниковой навигации и должны передать информацию в «Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ». Кроме того, разрешение транспорту о въезде может дать уполномоченный орган МВД РФ.

«С первого июня в Казань въехало 500 автобусов, имеющих необходимое разрешение», – поделился региональный представитель АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» Булат Халитов.

Регулярные перевозчики, которые отъезжают с вокзалов, уже внесены в базу данных и поэтому имеют разрешение на въезд. Частным перевозчикам, которые осуществляют перевозку под видом заказных, может быть закрыт въезд, если они не имеют разрешения. Подобный прецедент уже имел место быть – инспекторы не пропустили в Казань один автобус.