Муфтий Татарстана опроверг слухи о сносе здания медресе «Мухаммадия»

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин опроверг слухи о сносе здания медресе «Мухаммадия». Глава мусульман Татарстана обратился к шакирдам и выпускникам медресе, а также ко всем единоверцам в своем Instagram.
«Возмутительные слухи в священный месяц Рамазан заставили меня обратиться к вам: в Казани усиленно распространяется ложная информация о сносе здания "Мухаммадии". Я, как муфтий Республики Татарстан и директор этого медресе, официально опровергаю данные сведения и со всей ответственностью заявляю, что они не имеют ничего общего с реальностью и правдой», – говорится в обращении председателя ДУМ РТ.
По мнению Камиля Самигуллина, «клевета, распространяемая недоброжелателями, очевидно, преследуют одну цель: ввести людей в заблуждение и посеять фитну в нашей умме».
В этой связи в памяти у муфтия всплыли аналогичные события во время реставрации Галеевской мечети, когда противники по своему незнанию препятствовали проведению ремонтных работ и ее открытию. «Но взгляните сейчас на этой здание: украшение центра города, мечеть каждую пятницу полна мусульманами и никогда не пустует по будням. Здание работает по своему историческому предназначению», – отметил хазрат.
Камиль Самигуллин обратился к единоверцам и попросил их сторониться лжи и обмана, как того велел нам Всевышний Аллах: «Остерегайтесь неподтвержденных слухов и не распространяйте их, так как вы можете быть записаны в число лжецов».
Медресе «Мухаммадия» – старейшее медресе в Республике Татарстан. История его создания тесно связана с именем выдающегося татарского просветителя Галимджана Баруди. Медресе после распада Советского Союза возобновляет свою деятельность в 1993 году. В настоящее время здесь обучается 1 тыс. 217 студентов и ежегодно выпускается в среднем около 200 специалистов. На вечернем отделении обучается 584 шакирда.
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