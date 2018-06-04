Муфтий Татарстана опроверг слухи о сносе здания медресе «Мухаммадия»

Слухи о сносе здания старейшего медресе заставили Камиля Самигуллина обратиться к единоверцам и успокоить их.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин опроверг слухи о сносе здания медресе «Мухаммадия». Глава мусульман Татарстана обратился к шакирдам и выпускникам медресе, а также ко всем единоверцам в своем Instagram.

«Возмутительные слухи в священный месяц Рамазан заставили меня обратиться к вам: в Казани усиленно распространяется ложная информация о сносе здания "Мухаммадии". Я, как муфтий Республики Татарстан и директор этого медресе, официально опровергаю данные сведения и со всей ответственностью заявляю, что они не имеют ничего общего с реальностью и правдой», – говорится в обращении председателя ДУМ РТ.

По мнению Камиля Самигуллина, «клевета, распространяемая недоброжелателями, очевидно, преследуют одну цель: ввести людей в заблуждение и посеять фитну в нашей умме».

В этой связи в памяти у муфтия всплыли аналогичные события во время реставрации Галеевской мечети, когда противники по своему незнанию препятствовали проведению ремонтных работ и ее открытию. «Но взгляните сейчас на этой здание: украшение центра города, мечеть каждую пятницу полна мусульманами и никогда не пустует по будням. Здание работает по своему историческому предназначению», – отметил хазрат.

Камиль Самигуллин обратился к единоверцам и попросил их сторониться лжи и обмана, как того велел нам Всевышний Аллах: «Остерегайтесь неподтвержденных слухов и не распространяйте их, так как вы можете быть записаны в число лжецов».

Медресе «Мухаммадия» – старейшее медресе в Республике Татарстан. История его создания тесно связана с именем выдающегося татарского просветителя Галимджана Баруди. Медресе после распада Советского Союза возобновляет свою деятельность в 1993 году. В настоящее время здесь обучается 1 тыс. 217 студентов и ежегодно выпускается в среднем около 200 специалистов. На вечернем отделении обучается 584 шакирда.

