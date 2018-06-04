В отношении ООО «Ирида+» неоднократно возбуждали административные дела и выносили решения о наказании.

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов требует огородить долгострой и поставить охрану на территории строительной площадки «Жилой комплекс „Парковый“», которая находится на перекрестке проспектов Хасана Туфана и Чулман.

Долгострой принадлежит ООО «Ирида+». Жители города неоднократно жаловались на то, что на стройплощадке отсутствует охрана, а забор местами разрушен. Из-за этого по стройке часто бегают дети. Они не только лазают по заросшей буреломом территории, но взбираются на самые верхние этажи долгостроя, что чревато большими рисками.

Надо отметить, что в отношении ООО «Ирида+» неоднократно возбуждались дела об административном правонарушении и выносились судебные решения о наказании. Однако компания так и не позаботилась о безопасности объекта.

Прокуратура Челнов вновь внесла представление об устранении правонарушений. Руководство ООО его проигнорировало, после чего очередное административное дело ушло к мировому судье.