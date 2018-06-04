Бывший глава Эстонии пригрозил России потерей Санкт-Петербурга

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В случае атаки на Эстонию Россия может лишиться некоторых крупных городов, заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Европейскую правду».
На вопрос журналиста издания, есть ли угроза для Эстонии со стороны России, Ильвес рассказал, что «в военном смысле» подобной опасности на данный момент нет. Такая ситуация стала «преимуществом» членства его страны в Североатлантическом альянсе, отметил он.
«Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге», — сказал бывший глава Эстонии.
По его словам, «угроза» со стороны России заключается в «дискредитации» Эстонии, которая, «длится на протяжении 27 лет».
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