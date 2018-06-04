За неделю в Татарстане свыше семи тысяч человек заразились ОРВИ

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в республике на данный момент ниже эпидемического порога на 28,2 процента.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). За неделю, с 28 мая по 3 июня, в Татарстане 7 тысяч 624 человека заразились ОРВИ. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в республике на данный момент ниже эпидемического порога на 28,2 процента.

Как сообщали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, неделей ранее с 21 по 27 мая, на территории Татарстана было зарегистрировано 7 тыс. 752 случая заболевания ОРВИ.

