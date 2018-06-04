Муфтий Татарстана вручил дипломы будущим имамам

Дипломы получили 123 шакирда «Мухаммадии», которые обучались в медресе в течение четырех лет.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил дипломы шакирдам вечернего отделения медресе «Мухаммадия». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Документы получили 123 шакирда, которые обучались в медресе в течение четырех лет.

Камиль хазрат поздравил всех присутствующих со священным месяцем Рамазан и рассказал проповедь о важности получения знаний для каждого мусульманина.

Его заместитель Рустам хазрат Валиуллин призвал шакирдов не изменять выбранной профессии и связать свою жизнь с мечетями.

Медресе «Мухаммадия» – старейшее медресе в Республике Татарстан. История его создания тесно связана с именем выдающегося татарского просветителя Галимджана Баруди. В настоящее время здесь обучается более тысячи студентов и ежегодно выпускается в среднем около 200 специалистов.

