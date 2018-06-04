Муфтий Татарстана вручил дипломы будущим имамам

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил дипломы шакирдам вечернего отделения медресе «Мухаммадия». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.
Документы получили 123 шакирда, которые обучались в медресе в течение четырех лет.
Камиль хазрат поздравил всех присутствующих со священным месяцем Рамазан и рассказал проповедь о важности получения знаний для каждого мусульманина.
Его заместитель Рустам хазрат Валиуллин призвал шакирдов не изменять выбранной профессии и связать свою жизнь с мечетями.
Медресе «Мухаммадия» – старейшее медресе в Республике Татарстан. История его создания тесно связана с именем выдающегося татарского просветителя Галимджана Баруди. В настоящее время здесь обучается более тысячи студентов и ежегодно выпускается в среднем около 200 специалистов.
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