На «Дне поля в Татарстане» выберут лучших технологов по воспроизводству крупного рогатого скота

В состязаниях примут участие победители районных соревнований.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе с 28 по 29 июня пройдет выставка «День поля в Татарстане-2018». Одними из ее мероприятий станут 40-й республиканский конкурс технологов по воспроизводству крупного рогатого скота и конкурс селекционеров-зоотехников по племенному делу. Они состоятся 28 июня, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В состязаниях примут участие 43 специалиста – победители районных соревнований. Они продемонстрируют знания в содержании и кормлении скота, подготовке коров и нетелей к отелу, а также поделятся практическими навыками искусственного осеменения крупного рогатого скота.

Экспозиция «Дня поля в Татарстане» будет представлена блоками «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Площадь на траве», «Мелиорация», «Экономика», «Наука и кадры» и «Малые формы хозяйствования». Общая площадь территории составит более 60 га.