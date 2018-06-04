Встреча Путина и Трампа не может состояться из-за внутриполитической борьбы в США

Песков рассказал, что Вашингтон проявляет малую инициативу в проведении встречи.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ). Президент РФ Владимир Путин рассказал, что встреча с американским Президентом не может состояться из-за внутриполитической борьбы в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы государства.

«Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США», — объяснил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон проявляет малую инициативу в проведении саммита с российским Президентом.

Лидеры двух стран лично встречались два раза и проводили беседы по телефону несколько раз.