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Участники форума «iВолга» отработают действия пресс-службы Путина на стадионе «Самара Арена»

Татар-информ

4 июня 2018, 15:05

Общество

Участники форума «iВолга» отработают действия пресс-службы Путина на стадионе «Самара Арена»

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Фото: Султан Исхаков


В июле 2018 года делегация Татарстана в составе 90 человек представит свои проекты на главном молодежном форуме ПФО.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Участники Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет с 26 июля по 4 августа на Мастрюковских озерах Самарской области, отработают действия пресс-службы Президента РФ Владимира Путина на стадионе «Самара Арена». Такую возможность получат молодые люди, занятые в направлении «Медиаволна», рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» глава делегации РТ на форуме «iВолга», обладатель гран-при национальной премии «Студент года» Нафис Сиразетдинов.

«В этом году организаторы обещают провести симуляцию работы пресс-службы Президента. Мы приедем туда уже после завершения чемпионата мира по футболу, а Самара — это один из городов, который будет принимать чемпионат. Группу участников направления „Медиаволна“ вывезут на стадион, они будут симулировать освещение хода работы первого лица государства непосредственно с сотрудниками пресс-службы, либо губернатора Самарской области, либо уполномоченного представителя Президента в ПФО», — пояснил он.

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В направлении «Медиаволна» Татарстан поборется за гранты с проектом медиапортала «Наша Победа». Всего же в этом году работа форума будет осуществляться по девяти направлениям: «Лига труда», «Наука и образование», «Политика и молодежное самоуправление», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Культурный БУМ», «Патриот», «Ты — предприниматель» и «Поколение добра». 

«iВолга» на сегодня — самый масштабный молодежный форум ПФО. Уникальная возможность для молодых людей с интересными авторскими социальными и коммерческими проектами выиграть грант на их дальнейшую реализацию. Площадка форума представляет собой огромный палаточный лагерь с полевыми банями и походной кухней, оборудованный шатрами для проведения образовательной и культурной программ. За время форума его участники не только защищают свои проекты перед экспертами в различных областях, но и проходят лекции, мастер-классы и тренинги.

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За первое призовое место в каждом направлении автор-разработчик проекта получает 300 тысяч, второе — 200 тысяч, и третье — 100 тысяч рублей. Ежегодно форум поощряет разработчиков проектов, занявших 4-е и 5-е места: молодежные лидеры отправляются на экскурсию по космодрому «Байконур» или в московский Музей космонавтики.

«„iВолга“ — это основная площадка для реализации своих идей именно молодежи всего ПФО. По итогам 2017 года семь республиканских проектов завоевали гранты на сумму 1 млн 550 тысяч рублей по направлениям „Патриотика“, „Поколение добра“, смена „Спортивная молодежь — здоровая нация“ и направление „Культурный БУМ“. В 2018 году традиционно пройдет также смена российско-китайского форума „ВОЛГА — ЯНЦЗЫ“, где ребята со знанием китайского языка смогут себя проявить, от нашей республики там также будут представители. Потом ребята сами поедут в Китай перенимать опыт. Прием заявок на форум осуществляется до 8 июня, еще есть время зарегистрироваться. На данный момент конкурс 4 человека на место. Мы сейчас в тройке лидеров как по количеству заявок, так и по конкурсу на одно место. Это говорит о том, что наша молодежь заинтересована, у них есть идеи, они горят», — заключил Нафис Сиразетдинов.

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