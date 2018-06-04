Гранты на поддержку начинающих фермеров выиграли 84 хозяйства из 34 районов РТ

На средства грантов фермеры будут реализовывать проекты животноводческого направления.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Татарстане 84 крестьянско-фермерских хозяйства из 34 муниципальных районов получат гранты по федеральной ведомственной программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2017 – 2020 годы». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Общая сумма грантов составила 185,8 млн рублей, из них 107,8 млн рублей выделены из федерального бюджета. Всего на конкурс по отбору проектов для предоставления грантов заявилось 122 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Наибольшее число победителей – из Мамадышского (6 КФХ), Бавлинского, Буинского, Кукморского и Черемшанского (по 5 КФХ) районов республики.

На средства грантов главы хозяйств будут реализовывать проекты животноводческого направления. В частности, 22 проекта – по молочному направлению (на 841 корову), 20 – по откорму крупного рогатого скота (на 1334 головы), пять – по птицеводству (на 42,5 тыс. голов), три – по коневодству (на 120 голов), по одному – по козоводству (на 180 голов) и кролиководству (на 6 тыс. голов).

Кроме того, будет реализовано 11 проектов по направлению «овощеводство», 13 – по выращиванию плодовых и ягодных культур, восемь – по производству зерновых и зернобобовых культур.