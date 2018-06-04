Трагедия произошла сегодня ночью на улице Космонавтов.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В городском озере Зеленодольска утонул 22-летний парень, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.





В понедельник ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от очевидца, что в городском озере Зеленодольска, расположенного на улице Космонавтов, утонул молодой человек.

Прибывшие к месту инцидента спасатели, опросили свидетеля происшествия. Он рассказал, что его пьяный друг прыгнул с деревянного причала в воду и поплыл до фонтана, который расположен в центре водоема. Через некоторое время парень ушел под воду.

Спасатели обследовали дно озера и обнаружили в 50 метрах от причала на глубине 2,5 метров тело погибшего.

Труп 22-летнего мужчины вытащили из воды и передали в руки сотрудникам правоохранительных органов.