В Нижнекамском районе РТ на заготовке кормов задействуют более 90 единиц техники

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе Татарстана на заготовке кормов будет задействовано более 90 единиц техники. Планируется заготовить 28 – 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
В целом по району планируется заготовить 16 тыс. т сена, 50 – 60 тыс. т сенажа и 70 тыс. т силоса.
Всего в хозяйствах района насчитывается 16 комбайнов «МакДон», 60 косилок, 35 пресс-подборщиков.
«Важно не только заготовить нужное количество кормов, но и сохранить их качество. Поэтому стоит задача завершить первый укос трав в максимально короткие сроки», – подчеркнул начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Мунир Миннуллин.
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