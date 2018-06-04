Украинский теннисист рассказал о предубеждении к русскому языку

Сергей Стаховский рассказал, что хочет «задушить» соперника, который говорит по-русски, но потом извинился за свои слова.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал журналистам о своей реакции на русскоговорящих соперников на корте. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с журналистами телеканала «112 Украина» Стаховский отметил, что во время матча с российскими теннисистами он думает только о победе, но иногда «на подсознательном уровне что-то срабатывает».

«А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... <...> Просто так бы сразу задушил», — заявил спортсмен.

В этот момент Стаховский разговаривал с корреспондентом на русском языке. Когда собеседник указал на это, теннисист перешел на украинский, объяснив, что журналист сам начал беседу по-русски.

Позднее спортсмен объяснил, что пошутил про удушение. «Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного. Мне очень жаль», — написал теннисист в Twitter.